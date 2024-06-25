المندلاوي يعلن تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية العراقية الإماراتية

2024-06-25 17:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية العراقية الإماراتية، بين مجلس النواب العراقي والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "استقبل رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه الخاص، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى العراق سالم عيسى الزعابي؛ لمناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".وبين المندلاوي- بحسب البيان- "تشكيل لجنة الصداقة بين مجلس النواب العراقي والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي؛ بهدف تطوير العلاقات النيابية وتبادل الخبرات التشريعية وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، حيث سلم السفير الإماراتي وثيقة مقدمة من رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش إلى رئيس مجلس النواب بالنيابة تتضمن أعضاء مجموعة الصداقة".وبين المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة، أنه "جرى بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، لا سيما على المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، والتأكيد على أهمية تعميق التعاون والشراكة بين العراق والإمارات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما جرى الحديث حول التحديات والتطورات التي تشهدها المنطقة وضرورة إدامة التواصل والتنسيق حيال الملفات التي تحظى باهتمام متبادل".