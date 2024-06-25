العامري يؤكد للسفير الفرنسي ضرورة خروج قوات التحالف الدولي

2024-06-25 17:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس تحالف نبني هادي العامري، خلال لقائه السفير الفرنسي باتريك دوريل ضرورة خروج قوات التحالف الدولي من العراق.وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس تحالف نبني تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العامري استقبل دوريل، وبحث اللقاء العديد من الملفات أبرزها تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة لاسيما الجانب الاقتصادي خصوصا بعد تحسن الوضع الأمني والاستقرار الذي يشجع الشركات الفرنسية وقدومها للعمل والاستثمار في العراق".كما ناقش الجانبان بحسب البيان ملف وجود التحالف الدولي، وشدد العامري على ضرورة خروج كافة قواته من العراق لتحقيق السيادة الوطنية الكاملة.وناقش اللقاء أيضا العدوان على غزة ، وأكد العامري ضرورة إيقاف الدعم الغربي للمجازر الصهيونية وحرب الإبادة للشعب الفلسطيني.