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بغداد “تحتضر”.. البرلمان “يبحث” عن معلومات بشأن تحويل معسكر الرشيد لمجمعات سكنية

بغداد “تحتضر”.. البرلمان “يبحث” عن معلومات بشأن تحويل معسكر الرشيد لمجمعات سكنية
بغداد “تحتضر”.. البرلمان “يبحث” عن معلومات بشأن تحويل معسكر الرشيد لمجمعات سكنية
2024-06-25 18:06:07 - المصدر: منصة إيشان

لا تمتلك لجنة الاستثمار النيابية، معلومات حول استثمار معسكر الرشيد وتحويله إلى مجمعات سكنية، حسب ما يؤكد عضو اللجنة، محمد الزيادي. وقال الزيادي في حديث لـ “إيشان”: “لحد اللحظة يوجد جدل وعدم قبول بقضية تحويل معسكر الرشيد إلى مجمعات سكنية، باعتبار أن القضية حصلت بسرعة ولم تدخل ضمن الإطار المعهود، ويحصل نقاش داخل لجنة الاستثمار […]

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