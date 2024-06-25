2024-06-25 18:06:07 - المصدر: منصة إيشان

لا تمتلك لجنة الاستثمار النيابية، معلومات حول استثمار معسكر الرشيد وتحويله إلى مجمعات سكنية، حسب ما يؤكد عضو اللجنة، محمد الزيادي. وقال الزيادي في حديث لـ “إيشان”: “لحد اللحظة يوجد جدل وعدم قبول بقضية تحويل معسكر الرشيد إلى مجمعات سكنية، باعتبار أن القضية حصلت بسرعة ولم تدخل ضمن الإطار المعهود، ويحصل نقاش داخل لجنة الاستثمار […]

ظهرت المقالة بغداد “تحتضر”.. البرلمان “يبحث” عن معلومات بشأن تحويل معسكر الرشيد لمجمعات سكنية أولاً على ايشان.