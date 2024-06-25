2024-06-25 18:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

تعاني عدد من مناطق أربيل من غياب تجهيز ماء الإسالة منذ أكثر من 20 يوما، وسط تذمر شعبي كبير من غياب المعالجات.

ويقول مراسل "بغداد اليوم" إن عددا من الأحياء غاب عنها ماء الإسالة منذ أكثر من 20 يوما، والأهالي يشترون الماء من "التناكر" والبعض يعتمد على مياه الآبار.

وعلق عضو برلمان إقليم كردستان السابق كاوة عبد القادر على ضعف الخدمات في أربيل ومنها أزمة الماء، مبيناً في حديثه لـ "بغداد اليوم" أنه "للأسف فأن مشكلة المياه تتكرر سنويا وخاصة مع قدوم فصل الصيف، والموسم الحالي كانت هنالك غزارة في الأمطار، ومن المفترض أننا تجاوزنا أزمة الماء".

وأضاف، إن "ما يجري من أزمة ماء وقلة تجهيز الكهرباء وارتفاع سعر الوقود، كلها مؤشرات على الفشل الحكومي في تقديم أبسط الخدمات التي يحتاجها المواطن".

وتعد أزمة المياه في فصل الصيف في بعض مناطق أربيل ازمة متجددة سنويًا تحدث كل صيف، والسبب بذلك يعود الى تراجع مناسيب المياه الجوفية فضلا عن تردي التجهيز الكهربائي لتشغيل مضخات المياه في الابار، حيث ان العديد من مناطق كردستان تعاني من شحة مياه واعتمادها الرئيسي على مياه الابار.