السوداني يستقبل مجموعة من وجهاء وممثلي منطقة المعامل

2024-06-25 18:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، (25 حزيران 2024)، مجموعة من وجهاء وممثلي منطقة المعامل جنوب شرق العاصمة بغداد.

وسينشر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في وقت لاحق تفاصيل اللقاء ونتائجه.

يشار الى ان منطقة المعامل ذات الطابع الشعبي تشكو من نقص الخدمات المختلفة، وشهدت خلال السنوات الماضية تظاهرات شعبية عدة مطالبة بتوفير الماء والكهرباء لاسيما في أشهر الصيف اللاهب.



