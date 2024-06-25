وزير التجارة: تجاوزنا مرحلة الاكتفاء الذاتي من الحنطة وأمنا الخزين الإستراتيجي

2024-06-25 18:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير التجارة أثير الغريري، اليوم الثلاثاء، أن العراق تجاوز مرحلة الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة، وأمن خزينه الإستراتيجي.وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزير التجارة أثير الغريري، التقى محافظ نينوى عبد القادر الدخيل في مبنى المحافظة، بحضور عضو مجلس النواب لطيف الورشان ومدير الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر الكرعاوي، والوفد المرافق لهما وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية".وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث آليات التعاون المشترك وآليات موسم تسويق الحنطة، وإيجاد الحلول للمعوقات وفتح ساحات جديدة لاستيعاب الكميات المسوقة في الموسم الأكبر في تاريخ العراق"، حيث أكد الغريري، أنه "تجاوزنا فيه كميات العام الماضي، وعبرنا مرحلة الاكتفاء الذاتي، وأمنا الخزين الإستراتيجي، وبهذا العراق حقق الأمن الغذائي".وأكد الغريري أيضا- خلال اللقاء- على "الاستعداد لاستلام الكميات المقررة من الحنطة، حيث تم تهيئة الساحات الخزنية واستنفار ملاكات الفاحصين مع تأمين المبالغ المالية عن أقيام كميات الحنطة، إضافة إلى تبسيط الإجراءات تماشيا لتوجيهات رئيس الوزراء ومنهاج وزارة التجارة الذي اختلف عن الأعوام السابقة".وأشار إلى، أن "وزارة التجارة أعدت خطة أكبر بكثير للموسم المقبل بآليات جديدة وبنى تحتية لطاقات الخزن والاستفادة من تجربة الموسم الحالي، إلى جانب خططها وبرامجها ليكون القادم أفضل على مستويات عملها".وقدم الوزير شكره لمحافظ نينوى عبد القادر الدخيل والنواب والجهات الأمنية والساندة لعمل الوزارة، وتعاونها بالتواصل بالميدان لإنجاح الموسم التسويقي".من جانبه، أكد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، "دعم الحكومة المحلية لعمل الفروع التجارية والمساهمة في تخصيص مبالغ لتأهيل البنى التحتية لأحد السايلوات المهمة بالمحافظة، مقدما شكره لوزير التجارة وملاكاتها لدعم الموسم التسويقي للمحافظة التي تعد سلة خبز العراق".