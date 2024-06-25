حمادي يبحث مع اتحاد إذاعات الدول العربية ملفات بينها التغطية الإعلامية للقمة العربية في بغداد

2024-06-25 18:48:01 - المصدر: واع

تونس – واععقد رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، اليوم الثلاثاء، سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين في اتحاد إذاعات الدول العربية على هامش مشاركته في الاجتماع (111) للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية في تونس، فيما تم التطرق لعدة ملفات بينها التغطية الإعلامية للقمة العربية في بغداد والمقرر عقدها العام المقبل.وفي هذا الصدد، بحث رئيس الشبكة مع رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعه والتلفزيون السعودي محمد الحارثي التعاون الإعلامي المشترك والتنسيق في القضايا المختلف فضلا عن اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب الذي سيعقد برئاسة العراق العام 2025.ورحب الحارثي بعقد منتدى الإعلام العربي القادم في العراق، مشيرا الى أن "العراق بلد الحضارة والتاريخ، وعقد اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب في بغداد سيكون له مكانة وطعم خاص".كما بحث رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي مع النائب الأول لرئيس اتحاد إذاعات الدول العربية المستشار الإعلامي لوزير الإعلام الكويتي محمد العواش التعاون الثنائي في المجال الإعلامي وأهمية انعقاد منتدى الإعلام العربي في العراق.ورحب العواش باحتضان العراق الفعاليات القادمة لمنتدى الإعلام العربي لما للعراق من تاريخ وحضور فاعل في الساحة الإعلامية العربية".وأشار رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي الى القضايا المشتركة التي تجمع البلدان العربية وأهمية تسليط الضوء عليها إعلاميا وعلى رأسها القضية الفلسطينية والحرب ضد قطاع غزة والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين العزل.واكد حمادي أن "العراق يرحب بجميع أشقائه العرب في بغداد التي ستحتضن القمة العربية العام المقبل الى جانب اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب".