2024-06-25 19:00:08 - المصدر: منصة إيشان

تناقلت وسائل إعلام محلية وعربية، أحاديث ووقائع عما يجري في محافظة أربيل، مركز إقليم كردستان، من مأساة تتعلق بشح خطير في مياه الشرب، يهدد حياة السكان ويزيد من هجرتهم. وتعاني المدينة التي تعد مركز حكومة إقليم كردستان من أزمة مياه خانقة، وصفها مختصون بأنها الأسوأ على الإطلاق، مع شح مياه نهر “الزاب الكبير” من جانب، […]

ظهرت المقالة أربيل بلا ماء.. وضع خطير يهدد مركز كردستان والأهالي يعرضون منازلهم للبيع أولاً على ايشان.