حكمان عراقيان يديران مباريات في بطولة غرب آسيا

2024-06-25 19:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

سمى الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، (25 حزيران 2024)، الحكمين العراقيين (علي حسين، حكم ساحة) و(كرار عباس، حكم مساعد) في إدارة مباريات بطولة (الديار العربية) - غرب آسيا للشباب السعودية 2024.

وتقام البطولة في مدينة الطائف للفترة من 25 حزيران/ يونيو الحالي حتى الخامس من شهر تموز / يوليو المقبل.

وكان المنتخب الشبابي قد شرع بتدريباته، الأحد الماضي، تحضيراً لملاقاة الأردن بعد غد الأربعاء في مستهل مشواره ضمن بطولة الديار العربية لمنتخبات غرب آسيا دون 19 عاماً، التي ستقام في مدينة الطائف السعودية، للفترة من 25 حزيران الحالي ولغاية الخامس من تموز المقبل، بمشاركة 12 فريقاً تم توزيعها بين ثلاث مجموعات.

ويتنافس المنتخب الشبابي في المجموعةِ الثانية إلى جانب لبنان والأردن، إضافةً إلى ألبانيا (بصفتها ضيفةً على البطولة)، بينما تضم المجموعةُ الأولى منتخبات السعودية وعُمان والكويت واليمن، وتألفت المجموعةُ الثالثة من منتخبات سوريا والبحرين والإمارات وباكستان.



