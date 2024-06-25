رئيس الوزراء يطلق الأعمال التنفيذية في الطريق المؤدي لمدينة علي الوردي السكنية

2024-06-25 19:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأطلق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، لأعمال التنفيذية في الطريق المؤدي إلى مدينة علي الوردي السكنية في بغداد.وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اطلق الأعمال التنفيذية في الطريق المؤدي إلى مدينة علي الوردي السكنية الجديدة في ناحية النهروان جنوب شرق بغداد".