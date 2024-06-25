اتحاد الكرة: حكمان عراقيان يشاركان بإدارة مباريات بطولة (الديار العربية)
2024-06-25 19:36:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلن اتحاد الكرة العراقي، اليوم الثلاثاء، عن مشاركة حكمين عراقيين في إدارة مباريات بطولة (الديار العربية).
وقال الاتحاد في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكمين العراقيين (علي حسين، حكم ساحة) و (كرار عباس، حكم مساعد) سيشاركان في إدارة مباريات بطولة (الديار العربية) - غرب آسيا للشباب في السعودية 2024 التي تحتضنها مدينة الطائف للمدة من 25 حزيران الحالي حتى الخامس من شهر تموز المقبل".
أعلن اتحاد الكرة العراقي، اليوم الثلاثاء، عن مشاركة حكمين عراقيين في إدارة مباريات بطولة (الديار العربية).
وقال الاتحاد في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكمين العراقيين (علي حسين، حكم ساحة) و (كرار عباس، حكم مساعد) سيشاركان في إدارة مباريات بطولة (الديار العربية) - غرب آسيا للشباب في السعودية 2024 التي تحتضنها مدينة الطائف للمدة من 25 حزيران الحالي حتى الخامس من شهر تموز المقبل".