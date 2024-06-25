اتحاد الكرة: حكمان عراقيان يشاركان بإدارة مباريات بطولة (الديار العربية)

2024-06-25 19:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن اتحاد الكرة العراقي، اليوم الثلاثاء، عن مشاركة حكمين عراقيين في إدارة مباريات بطولة (الديار العربية).وقال الاتحاد في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكمين العراقيين (علي حسين، حكم ساحة) و (كرار عباس، حكم مساعد) سيشاركان في إدارة مباريات بطولة (الديار العربية) - غرب آسيا للشباب في السعودية 2024 التي تحتضنها مدينة الطائف للمدة من 25 حزيران الحالي حتى الخامس من شهر تموز المقبل".