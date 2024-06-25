توجيه من السوداني بشأن مشروع تطوير ساحة النسور

2024-06-25 19:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، (25 حزيران 2024)، توجيهاً بشأن مشروع تطوير ساحة النسور وسط العاصمة بغداد.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان السوداني "تابع ميدانياً مشروع تطوير ساحة النسور وسط العاصمة بغداد".

ووجه السوداني "بفتح كلّ مقطع أو مجسر من المشروع فور الانتهاء من تنفيذه للتخفيف عن المواطنين" وفقاً للبيان.

كما أطلق السوداني بحسب البيان "الأعمال التنفيذية في الطريق المؤدي إلى مدينة علي الوردي السكنية الجديدة في ناحية النهروان جنوب شرق بغداد".

وكانت وزارة الإعمار والإسكان قد أعلنت الأسبوع الماضي المباشرة بإكساء المجسر الرئيس لمشروع تطوير ساحة النسور.



