التخطيط: إتمام مشروع تأهيل صحن أبي الفضل العباس "ع" نهاية العام

2024-06-25 19:42:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكدت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، العمل على إنهاء مشروع تأهيل صحن أبي الفضل العباس عليه السلام نهاية العام الجاري.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "زارت الفرق المُتخصصة في وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء مشروع تأهيل صحن أبي الفضل العباس (عليه السلام)، وإنشاء بناية دار المخطوطات في العتبة العباسية المقدسة بمحافظة كربلاء المقدسة".وبينت أن "هذه الزيارة الميدانية جاءت بهدف الوقوف على المُشكلات التي تعيق إنجاز المشروع، وللاطلاع على واقع سير العمل في مراحل التنفيذ، والذي يتضمن تأهيل صحن ابي الفضل العباس (ع)، وتأهيل الأبواب الداخلية للصحن القديم، و إنشاء السراديب الجديدة والتي تشمل : سردابي الإمام الحسين والإمام الجواد عليهما السلام، وأعمال شباك الزيارة وإنشاء القناة الخدمية، و‌كذلك أعمال ترميم وصيانة برج ساعة باب القبلة وتجهيز الساعات و‌صيانة غرف الصحن والحرم الشريف ، وايضا أعمال صيانة الاواوين بالكاشي الكربلائي مع أعمال الثريات مع المنظومات الكهربائية والميكانيكية والصحية كافة".وأضافت، أن "الهدف من المشروع هو تأهيل وترميم وصيانة وتوسعة الصحن القديم للعتبة العباسية ، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الزائرين"، مشيرة إلى أن "نسبة إنجاز المشروع بلغت (85%)، ومن المؤمل إنجازه نهاية العام الحالي 2024، والمشروع الآخر يتضمن إنشاء بناية دار المخطوطات للعتبة العباسية، والذي يُنفذ على مساحة (1352) مترا مربعا، ويتألف من بناية مكونة من المبنى الرئيس ، وتحتوي على سرداب و طابق أرضي مع ثمانية طوابق اخرى ،وتشمل موقف السيارات، وغرف إدارية وقاعات محاضرات وغرف للمُناقشة والبحوث مع قاعة المكتبة الرئيسة والمكتبة الرقمية ،وكذلك مخازن الكتب والمخطوطات النفيسة ،وقاعة المؤتمرات والاجتماعات والمطعم ،وايضا غرف سكن للضيوف من الاختصاصيين في إدامة المخطوطات ،اما الجامع : فهو مبنى يتكون من طابقين أحدهما مُخصص للرجال والآخر للنساء".وتابعت أن "الهدف من المشروع هو إنشاء مكتبة ودار مخطوطات للمحافظة وإدامة الإرث الحضاري من المخطوطات الأصلية والنفيسة والتاريخية والمطبوعات الحديثة في مختلف الاختصاصات، منوهة بأن "نسبة إنجاز المشروع بلغت (45%)، ومن المؤمل إنجازه مُنتصف العام المقبل 2025*.