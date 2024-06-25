2024-06-25 19:54:06 - المصدر: قناة الثامنة

حذّر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الثلاثاء، خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت من أن نزاعًا جديدًا بين إسرائيل وحزب الله من شأنه أن يُشعل حربًا إقليمية، داعيًا إلى حلّ دبلوماسي. وأكد أوستن انه يمكن بسهولة أن تتحول حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله إلى حرب إقليمية مع عواقب وخيمة على الشرق الأوسط، مضيفًا أنّ الدبلوماسية هي أفضل وسيلة لمنع مزيد من التصعيد. من جهته اوضح وزير الدفاع الاسرائيلي غالانت انهم يعملون مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لعدم التصعيد، الا انه يجب عليهم أيضًا مناقشة الاستعداد لكل السيناريوهات المحتملة. وتفاقم التوتر في الشرق الأوسط على وقع الحرب التي