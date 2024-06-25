2024-06-25 20:00:08 - المصدر: منصة إيشان

أطلق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، لأعمال التنفيذية في الطريق المؤدي إلى مدينة علي الوردي السكنية في بغداد. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته “إيشان”، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اطلق الأعمال التنفيذية في الطريق المؤدي إلى مدينة علي الوردي السكنية الجديدة في ناحية النهروان جنوب شرق بغداد”.

ظهرت المقالة إطلاق العمل بالطريق المؤدي لمدينة علي الوردي الجديدة أولاً على ايشان.