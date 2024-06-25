مطار كركوك يستقبل الرحلة الأولى للحجاج العائدين من الديار المقدسة

2024-06-25 20:30:02 - المصدر: واع

كركوك – واع - مهدي الربحاويأعلنت إدارة مطار كركوك الدولي، اليوم الثلاثاء، استقبال الرحلة الأولى للحجاج العائدين من الديار المقدسة، بعد أدائهم مناسك الحج.وقال مدير إعلام المطار هردي صمد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "كادر مطار كركوك الدولي قدم جميع التسهيلات للحجاج العائدين".وأكد صمد، أن "المطار أتاح الفرصة لأبناء المحافظة الذهاب والعودة دون معاناة تذكر، بعد أن كانت رحلاتهم في السابق عبر مطاري أربيل أو بغداد".