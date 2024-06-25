النمسا تقلب الموازين وتتصدر "مجموعة الموت" بفوز على هولندا

2024-06-25 21:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن المنتخب النمساوي من تحقيق فوز صعب (3-2) على حساب هولندا، في مباراة جمعت بينهما على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في منافسات كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

واستطاع منتخب النمسا خطف صدارة المجموعة الرابعة في يورو 2024 من الوصيف الفرنسي الذي تعادل مع بولندا، والثالث الهولندي، بعدما وصل فريق رالف رانجنيك إلى 6 نقاط من فوزين وخسارة، فيما ودع المنتخب البولندي المنافسات الأوروبية من دور المجموعات.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب النمسا، وصيف المجموعة السادسة بين تركيا أو جورجيا أو التشيك، فيما تلتقي هولندا، متصدر المجموعة الثالثة أو الخامسة، ما يتحدد بعد نهاية مجموعات يورو 2024.