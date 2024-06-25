التمييز تدخل على خط ترشيح "التكريتي" لمنصب نائب رئيس نادي الفروسية.. وثائق

2024-06-25 21:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دخلت محكمة التمييز الاتحادية على خط قضية ترشيح "ياسر عبد الرحمن ياسين التكريتي" لمنصب نائب رئيس نادي الفروسية الرياضي، رغم شموله بإجراءات المساءلة والعدالة.

وطلبت محكمة التمييز الاتحادية، تقديم أوليات القضية المتعلقة بترشيح التكريتي، وذلك لمراجعة الوضع القانوني والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة بشأن ترشيحه.

يأتي هذا التدخل بعد موجة من الجدل والانتقادات التي أثارتها قضية ترشيح التكريتي، حيث يعتبر مشمولاً بإجراءات المساءلة والعدالة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى توافق ترشيحه مع القوانين واللوائح المعمول بها.

ومن المتوقع أن يصدر قرار محكمة التمييز الاتحادية يوم غد الأربعاء، في توضيح الموقف القانوني وتحديد ما إذا كان الترشيح يتوافق مع التشريعات الوطنية المتعلقة بإجراءات المساءلة والعدالة، مما قد يؤثر بشكل كبير على المشهد الإداري في نادي الفروسية الرياضي.