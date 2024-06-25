السوداني: مدينة علي الوردي السكنية الجديدة ستكون أضخم مدينة في تأريخ الدولة

2024-06-25 21:32:02 - المصدر: الفرات نيوز

رئيس الوزراء خلال متابعته الميدانية لمشروع تطوير ساحة النسور وسط العاصمة بغداد:

هناك مصداقية في تنفيذ المشاريع وبدأ المواطن يلمسها

مشروع تطوير ساحة النسور يمثل نقلة نوعية على مستوى تنفيذ المشاريع

وصلنا إلى مراحل نهائية في إنجاز مشروع تطوير ساحة النسور

ضرورة فتح كل مقطع أو مجسر فور الانتهاء من تنفيذه

العام الحالي سيشهد إنجاز جميع أعمال مشروع تطوير ساحة النسور

مشاريع فك الاختناقات المرورية جاءت نتيجة وجود حاجة ماسة وضرورية لأبناء العاصمة بغداد

مشاريع فك الاختناقات المرورية تأتي وفق رؤية متكاملة

بعض الجهات تحاول التقليل من هذه المشاريع المهمة التي نحاول من خلالها حل معاناة اهالي العاصمة

النسبة السكانية الكبيرة في بغداد تتطلب تقديم خدمات اضافية

محور تطوير بغداد وضواحيها يبدأ بمشروع علي الوردي

مدينة علي الوردي السكنية الجديدة ستكون أضخم مدينة في تأريخ الدولة

يوم غد سيتوجة وزير الاسكان الى محافظة الديوانية لاعلان مشروع خدمي كبير

مدينة علي الوردي السكنية الجديدة ستشهد انشاء جملة من المشاريع