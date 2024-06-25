2024-06-25 21:42:07 - المصدر: منصة إيشان

قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن الحريق الذي اندلع في مستشفى الشعب مدبر، فيما أشار إلى أن هناك من يريد عرقلة الإنجاز. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لمنصة “إيشان”، أن “السوداني، استقبل مجموعة من وجهاء وممثلي قضاء الزوراء (منطقة المعامل سابقاً)، جنوب شرق بغداد”. ورحب السوداني بالوفد المحلي، كما أشاد […]

ظهرت المقالة السوداني: حريق مستشفى الشعب مدبر.. هناك من يريد عرقلة الإنجاز أولاً على ايشان.