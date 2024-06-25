النمسا تتغلب على هولندا وتتصدر المجموعة وفرنسا تتعادل مع بولندا لتتأهل للدور 16

2024-06-25 21:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

فازت النمسا على نظيرتها هولندا بنتيجة (3-2) مساء اليوم الثلاثاء، (25 حزيران 2024)، في اللقاء الذي أقيم على الملعب الأولمبي ببرلين، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمنافسات يورو 2024.

وسجل ثلاثية النمسا دونيايل مالين بالخطأ في مرماه (6) ورومانو شميد (59) ومارسيل سابيتزر (80)، بينما سجل ثنائية هولندا كودي جاكبو (47) وممفيس ديباي (75).

وبتلك النتيجة رفعت النمسا رصيدها إلى 6 نقاط لتخطف صدارة المجموعة الرابعة وتحجز مقعدها في ثمن النهائي، بينما تجمد رصيد هولندا عند 4 نقاط في المركز الثالث وتضمن التأهل للدور التالي بين أفضل ثوالث.

في المقبل فرط منتخب فرنسا في صدارته للمجموعة الرابعة ببطولة أمم أوروبا بعد تعادله مع بولندا بنتيجة 1/1 مساء الثلاثاء في ختام منافسات الدور الأول.

وتقدم الديوك بهدف قائدهم كيليان مبابي في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، ومنح روبرت ليفاندوفسكي التعادل لبولندا في الدقيقة 79 من ركلة جزاء أخرى.

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 5 نقاط ليتراجع للمركز الثاني خلف النمسا 6 نقاط بعد الفوز على هولندا بنتيجة 2/3 ليتراجع الطواحين أيضا للمركز الثالث، ويتأهلوا سويا للدور الثاني.

أما منتخب بولندا فقد حصل على نقطة شرفية قبل توديع منافسات يورو 2024.

المصدر: كوورة







