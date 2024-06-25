ديالى.. تفاصيل كمين أوقف عملية حفر في موقع أثري

2024-06-25 22:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – ديالى

كشفت قيادة شرطة ديالى، اليوم الثلاثاء (25 حزيران 2024)، تفاصيل احباط محاولة حفر في موقع أثري جنوب غرب بعقوبة.

وقال مدير إعلام شرطة ديالى هيثم الشمري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "كمينا من قسم شرطة الاثار وحماية التراث في ديالى نجح باعتقال مزارع كان يقوم بالحفر في تلال العباسية الاثرية قرب ناحية محمد السكران 30كم جنوب غرب بعقوبة"، لافتا الى أن "المعتقل تم نقله الى مركز امني للتحقيق".

وأضاف، إن "الموقع لم يتعرض الى أي اضرار وهو تحت الحماية، بالإضافة الى أكثر من 60 موقعا اخر من خلال استراتيجية الاحزمة الأمنية مع وجود حراس بالتنسيق مع هيئة الاثار".

وأشار الى أن "ديالى لم تسجل اية حالة سرقة لاي موقع اثري وتم تفكيك بعض الشبكات في الأشهر الماضية من خلال الرصد الاستخباري"، لافتا الى "حماية الاثار من المهام التي لها أولوية في المسار الأمني".

وتشكو وزارة الثقافة من ان عدد العناصر المجهزة لحماية الاثار اقل بكثير من المواقع الاثرية في العراق التي يراد حمايتها الامر الذي جعل المواقع الاثرية عرضة للنهب او التخريب في مختلف المحافظات.