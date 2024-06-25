تحذير نيابي عاجل.. سجون العراق تحول المتعاطين إلى تجار مخدرات

2024-06-25 22:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت عضو مجلس النواب، نهال الشمري، يوم الثلاثاء، عن تحول بعض متعاطي المخدرات إلى تجار بعد دخولهم إلى السجون العراقية.

وقالت الشمري، وهو نائب عن محافظة بغداد، لوكالة شفق نيوز، إن "ادخال متعاطي المخدرات في السجون إجراء غير صحيح، كونه يحول المتعاطين إلى تجار أو مروجين بعد دخولهم إلى السجن، فهذا امر خطير يجب الانتباه اليه من قبل الجهات المختصة".

وأضاف الشمري، أن "بعض هؤلاء المتعاطين تصل إليهم المخدرات وهم في السجون العراقية، ولهذا يجب أن يتم معالجة هؤلاء المتعاطين بالشكل الصحيح عبر المؤسسات الصحية المختصة، بدل رميهم في السجون مع التجار والمروجين".

وكشفت المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم 13 حزيران الجاري، عن اعتقال ما يقارب 7000 متورط بجريمة المخدرات.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم 15 أيار الماضي، صدور قرابة 100 حكم بالإعدام والسجن المؤبد بحق مدانين بتجارة المخدرات محليين ودوليين خلال العامين 2023 - 2024.