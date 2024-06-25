2024-06-25 22:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - امنة السلامي

كشفت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن إنجاز مئة وعشرين مشروعاً متلكئاً واستمرار العمل بـ 351، فيما أكدت وضع الحلول لأكثر من أربعمئة أخرى تمهيداً لاستئنافها.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية،(واع): إن "عدد المشاريع المتلكئة بلغت 1321 مشروعا، فيما بلغ عدد ⁠المشاريع التي استؤنف العمل بها 471 مشروعا"، مبينا أن "المشاريع التي تم إنجازها 120 مشروعا، فيما بلغ عدد المشاريع المستمر العمل بها 351 بنسب إنجاز لاتقل عن 70٪؜".

وأضاف الهنداوي، أنه "تم إكمال كافة الحلول والإجراءات الخاصة لأكثر من 400 مشروع، فيما لفت الى أنه "سيتم المباشرة بهذه المشاريع بعد توفير التخصيصات المالية".

وأكد الهنداوي، أن "هناك 450 مشروعا متبقيا، تواجه مشاكل تعاقدية وإجراءات قانونية، إضافة الى إجراءات وتحقيق من قبل هيئة النزاهة"، مؤكدا أنه "تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، لإيجاد الحلول والمعالجات لها".