المرور العامة تنوه لقطع مؤقت من ساحة كهرمانة باتجاه الكرادة داخل

2024-06-25 22:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعنبهت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، بقطع مؤقت في بغداد، من ساحة كهرمانة باتجاه الكرادة داخل، ولمدة يومين.وذكرت المديرية في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "سوف يكون هناك قطع مؤقت ضمن جانب الرصافة من ساحة كهرمانة باتجاه الكرادة داخل، من الساعة الخامسة صباحاً يوم غد ولمدة يومين؛ لغرض المباشرة بعملية الإكساء ضمن هذه المنطقة".وأشارت إلى، أنه "على الإخوة سائقي المركبات اتخاذ الطرق البديلة وشكراً لتعاونكم معنا".