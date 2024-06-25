رئيس الوزراء يطلق الأعمال التنفيذية في الطريق المؤدي إلى مدينة (علي الوردي)

2024-06-25 22:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأعمال التنفيذية في الطريق المؤدي إلى مدينة (علي الوردي) السكنية الجديدة .وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أطلق اليوم الثلاثاء، الأعمال التنفيذية للطريق الممتد من أطراف بغداد إلى مدينة (علي الوردي) السكنية الجديدة في ناحية النهروان جنوب شرق بغداد، ويتضمن العمل إنشاءَ طريق رابط وحولي للمدينة الجديدة، بمسار يحقق أفضل المتطلبات التصميمية، ويؤمن انسيابية المرور للمدينة الجديدة من خلال ربطه بالطرق الرئيسية والحلقية".وأكد السوداني، بحسب البيان، أن "هذا الطريق، ومدينتي علي الوردي والجواهري، تشكل بمجموعها أساساً للحلول الستراتيجية التي تعتمدها الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية، وتخفيف الضغط على الخدمات والكهرباء في مدينة بغداد، وضمن استهداف إحداث تطور في الحركة والنقل والتنمية في العاصمة".وأوضح، أنّ "مدينة (علي الوردي) ليست مُجمعاً سكنياً، إنما مدينة جديدة كبرى متكاملة الخدمات والفعاليات، ستضم ما يقرب من 110 آلاف وحدة سكنية، وأنها ستمثل، مع ما يحيط بها، محوراً أساسياً لما يمكن تسميته (محافظة) جديدة، من حيث سعة الاستيعاب، وستجاور بغداد وتكون مكملة لها، وأكد سيادته إكمال حزمة من الإجراءات المعقدة لتهيئة انطلاق العمل فيها، وفي مقدمتها تهيئة الطريق إليها أولاً".ويتألف مشروع الطريق من طريق حولي بطول (34 كم) وبعرض (12م) من الجانبين، وطريق رابط بطول (23) كم وعرض ممر السيارات (16 م) مـن الجانبين.كما يشتمل العمل على تنفيذ جسرين على نهر ديالى، وتنفيذ تقاطع مجسّر على طريق (بغداد- كوت)، وتقاطع متصل مع طريق (كوت - بغداد)، فضلاً عن إنشاء ساحة دائرية عند التقاء الطريق الرابط مع الطريق الحولي، وجسر فوقاني لطريق النهروان الذي يقطع الطريق الرابط الجديد، وكذلك إنشاء جسر على نهر ديالى ممتد من حوض النهر ويعبر طريق (كوت - بغداد).