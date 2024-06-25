ملاحقات ما بعد "قتل المتاجرين" او التستر على المتورطين.. مادور العشائر بمكافحة المخدرات؟

2024-06-25 22:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعت لجنة العشائر البرلمانية، اليوم الثلاثاء (25 حزيران 2024)، العشائر العراقية كافة الى المساهمة في مكافحة آفة المخدرات، التي أصبحت تهدد المجتمع العراقي.

وقالت عضو اللجنة نهال مرشد، لـ"بغداد اليوم"، إن "العشائر العراقية كافة يجب أن يكون لها دور كبير في مكافحة آفة المخدرات، التي أصبحت تهدد المجتمع العراقي، والعشائر ممكن أن يكون لها دور من خلال إعلان البراءة عن أي شخص متورط بتجارة المخدرات والابلاغ عنه، أو من خلاف مساعدة متعاطي المخدرات لحين تركه هذا التعاطي ومعالجته من الإدمان".

وأضافت، إن "العشائر دورها مهم في مكافحة آفة المخدرات خاصة أن شيخ العشيرة يعرف أبناء عشيرته جيداً، فدور العشائر يجب ان يكون مضاهٍ للقوات الأمنية في مكافحة المخدرات لما أصبحت تشكله من خطر يهدد المجتمع العراقي، ولهذا العشائر مدعوة الى دعم جهود محاربة المخدرات وكل من يتاجر بها او يتعاطى تلك المواد السامة والقاتلة للمجتمع".

وتشهد بعض أنواع ملاحقة تجار المخدرات ومتعاطيها، عمليات تبادل اطلاق نار بين المتهمين وبين القوات الأمنية، مما يؤدي لمقتل المتهمين بتجارة المخدرات، الامر الذي قد يقود بعض العشائر لاستغلال هذا الامر لملاحقة المنتسبين او الضباط المشاركين في العملية او المتورط بقتل المتهم، وملاحقته عشائريًا.