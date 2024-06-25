النقل تعلن فتح مطار بغداد أمام المواطنين بشكل جزئي الخميس المقبل

2024-06-25 22:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء (25 حزيران 2024)، فتح مطار بغداد الدولي امام المواطنين، بشكل جزئي، اعتباراً من يوم الخميس المقبل.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية ستباشر فتح المطار، لمدة ست ساعات يومياً، من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 4:00 عصراً، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 27 حزيران 2024".

وأضاف، إنه "سيكون هناك ممر خاص للسيارات التي لا تحمل حقائب، حيث يمكنها الخضوع لعملية التفتيش مباشرة دون الحاجة إلى الفحص بالأشعة السينية، أما السيارات التي تحمل حقائب السفر، فستتم عملية تفتيشها باستخدام جهاز الفحص بالأشعة السينية".

ونوه البيان، بأنه "لن يسمح لعجلات الأجرة او الحمل بالدخول الى المطار، عدا سيارات الخصوصي".

وأكد مدير عام الشركة عباس البيضاني، "انجاز كافة الاستعدادات الإدارية والتدابير الأمنية بالتنسيق مع الجهات الساندة، لفتح مطار بغداد الدولي امام المواطنين، استنادا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، مشيرا الى انه "سيكون للمسافر حرية اصطحاب او مرافقة اي شخص الى المطار".

وقال البيضاني، أنّ "صالات المطار ستكون مجهزة بكافة الخدمات التي يحتاجها المسافرون والمواطنون ، بما يضمن راحتهم ورفاهيتهم".

وعدّ المدير العام هذا الإنجاز بأنه "يعكس التزام حكومة الخدمات برئاسة المهندس محمد شياع السوداني بتطوير قطاع النقل في البلاد ، وحرص الوزارة ممثلة بالوزير رزاق محيبس السعداوي على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمسافرين".

ونوّه البيضاني بأن "إدارة الشركة قررت عدم السماح بمبيت أية سيارة في مرآب المطار ، اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق 26 حزيران 2024".

يذكر ان المرحلة الأولى من إجراءات السماح لدخول المواطنين إلى مطار بغداد الدولي، اقتصرت على دخول المغادرين بعجلاتهم الخاصة إلى داخل المطار والسفر، أما المرحلة الثانية فستكون للمغادرين ولمن يريد أن يستقبل مسافراً في مطار بغداد الدولي.