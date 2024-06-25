2024-06-25 22:48:07 - المصدر: منصة إيشان

نوهت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، إلى قطع ساحة كهرمانة باتجاه الكرادة لمدة يومين. وقالت المديرية في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إنه “سيتم القيام بقطع مؤقت ضمن جانب الرصافة من ساحة كهرمانة باتجاه كرادة داخل من الساعة الخامسة صباحا ليوم غد ولمدة يومين”. وأضافت، أن “سبب القطع سيكون لغرض المباشرة بعملية الاكساء ضمن هذه المنطقة”.

ظهرت المقالة المرور تنوه بقطع ساحة كهرمانة باتجاه الكرادة لمدة يومين لغرض الإكساء أولاً على ايشان.