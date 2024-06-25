العتبة العلوية المقدسة: أكثر من 4 ملايين زائر شاركوا بزيارة عيد الغدير

2024-06-25 23:24:01 - المصدر: واع

النجف الأشرف – واع – حيدر فرمانأكدت العتبة العلوية المقدسة في النجف الأشرف، أن أعداد الزائرين الذين أحيوا عيد الغدير تجاوز 4 ملايين زائر، فيما أعلن محافظ النجف الأشرف يوسف كناوي نجاح خطة عيد الغدير.وقال عضو مجلس ادارة العتبة العلوية المقدسة احمد القريشي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "اعداد الزائرين الذين شاركوا بزيارة عيد الغدير تجاوز 4 ملايين زائر خلال اسبوع"، مؤكدا "تقديم اكثر من مليون وجبة طعام على مدار الزيارة".وأضاف، انه "اشترك 2500 متطوع لخدمة الزوار، بالإضافة الى كوادر العتبة المقدسة، واكثر من 60 وسيلة اعلامية شاركت في تغطية الحدث".من جهته، أعلن محافظ النجف الاشرف يوسف كناوي، نجاح الخطط المعدة لاحتواء الزيارة الغديرية .وقال كناوي في مؤتمر صحفي، أنه "لا وفيات ولا حتى إصابات تذكر خلال الزيارة"، مبينا أن "وزيري الداخلية والصحة أشرفا على إنجاح الخطط الأمنية والخدمية".وأضاف، انه " يحسب هذا النجاح لكل المشاركين في الخطط والمواطنين الذين ساندونا".الى ذلك، ذكر رئيس اللجنة الامنية في في مجلس المحافظة زيد الشمخي في مؤتمر صحفي، أن "12 الف منتسب من قيادة شرطة النجف ، و5 الاف قوات اضافية ، بالاضافة الى قوات الحشد الشعبي شاركوا بتأمين زيارة عيد الغدير".