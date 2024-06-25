مجلس الخدمة يباشر ارسال الإشعارات للمتقدمين المشمولين بالتوظيف

2024-06-25 23:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، مباشرة تشكيلاته المختصة بارسال الإشعارات للمتقدمين المشمولين بالتوظيف.وذكر بيان لمجلس الخدمة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي ينوه الى ان تشكيلاته المختصة باشرت بارسال الإشعارات للمتقدمين المشمولين بأحكام قانوني (٥٩) و(٦٧) لسنة ٢٠١٧، الذين تم تعيينهم على ملاك الجهات في أدناه"، داعية المتقدمين إلى "مراجعة حساباتهم عبر الرابط ادناه بغية التعرف على جهة التعيين".وشدد على كل من يرده الإشعار المتابعة مع الجهة المعين بها لضمان مباشرته في وظيفته خلال المدة المقررة قانوناً.الجهات:- مكتب رئيس مجلس الوزراء- الأمانة العامة لمجلس الوزراء- هيئة النزاهة الاتحادية- مجلس الخدمة العامة الاتحادي- ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية- مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكارالرابطhttps://results-distribution.iraqi-fpsc.gov.iqوأشار المجلس، بحسب البيان، الى ان "عمليات التعيين للمتقدمين الآخرين من المشمولين بالقانوني الآنف الذكر متواصلة وستصدر قرارات التعيين على ملاك الوزارات والجهات الأخرى تباعاً".