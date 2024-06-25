2024-06-25 23:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأوعز وزير الكهرباء زياد علي فاضل، بإدخال مغذيات حديثة جهد (11 ك.ف) في منطقتين ببغداد.وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، تفقد منطقة الزعفرانية ببغداد اليوم الثلاثاء، ضمن ‏برنامجه الميداني المتواصل للوقوف على واقع تجهيز الطاقة للمواطنين، والإشراف على حملة ‏فك الاختناقات في الشبكة الكهربائية".‏وأضاف، "كما زار منطقة دور الأمانة ومجمع شقق سعيدة، اللتين تعانيان منذ سنوات من عدم وجود ‏شبكة كهرباء نظامية، ويقدر عدد المنازل في تلك المنطقتين نحو (2500) منزل، وأوعز بإدخال مغذيات حديثة جهد (11 ك.ف), ونصب محولات سعة (400 ك. ف) ‏في المنطقتين خلال يومين كحد أقصى, وشمولهما بحملة التأهيل وفك الاختناقات التي انطلقت ‏في بغداد قبل يومين".‏واشار الى ان "الوزير استمع من المواطنين عن أبرز مشاكلهم مع الكهرباء، وأكد ان رئيس مجلس الوزراء ‏أعطى ملف الطاقة أولوية في المنهاج الحكومي، والوزارة تعمل بشكل حثيث لتأمين الطاقة ‏للمواطنين بشكل مستقر". ‏