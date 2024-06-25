بعد تعطيل "قلب" الرصافة.. قطع في وسط الكرخ بالعاصمة بغداد

2024-06-25 23:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، عن قطع آخر في جانب الكرخ من العاصمة بعد تأكيدها أن تعطيلاً سيحصل في جانب الرصافة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "ننويه بأن هناك سوف يكون قطع دائم ضمن جانب الكرخ في مجسر القادسية ومن يوم غد الساعة السادسة صباحاً لإكمال أعمال الربط مع المجسر الممتد من طريق أبو نؤاس".

وأكدت أنه "سوف يكون هناك طرقاً بديلة ضمن المنطقة لذلك وجب التنويه وشكرآ لتعاونكم معنا".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مديرية المرور العامة في تنويه ورد لوكالة شفق نيوز، أنه سيتم إغلاق مؤقت في جانب الرصافة من ساحة كهرمانة باتجاه الكرادة داخل، اعتباراً من الساعة الخامسة صباح يوم غد (اليوم الأربعاء) ولمدة يومين، وذلك للبدء بعمليات الإكساء في المنطقة.

ودعت المرور العامة السائقين لاتخاذ الطرق البديلة.