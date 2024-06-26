وزير النقل يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن حادثة إحدى بوابات المرور في مطار بغداد

2024-06-26 01:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه وزير النقل رزاق محيبس السعداوي ، بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على اسباب الخلل في إحدى بوابات المرور داخل مطار بغداد الدولي.وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير النقل وجه اللجنة برفع نتائج التحقيق بالحادثة خلال ٢٤ ساعة"، مبينا ان "خللا حصل في أثناء مرور المسافرين عبر احد الكيتات، داخل مطار بغداد الدولي، ما اضطرهم الانتظار أقل من ١٥ دقيقة، لحين معالجة الخلل".وأوضح البيان، أن "الشركة العامة لادارة المطارات والملاحة الجوية باشرت، منذ تسنمها إدارة المطارات من سلطة الطيران المدني، حملة تأهيل صالات المطار، والبنية التحتية لمختلف اروقة المطار، من بينها الكيتات".وتابع، ان "هذه الكيتات تعمل بصورة الكترونية، وتشرف على عملها جهة مختصة هي من تتولى معالجة اي خلل فيها، لذلك حدث تأخير في فتحها امام المسافرين ما دفع ادارة المطار للتدخل وفتحها يدويا".واشار البيان الى انه "في الوقت الذي تعرب فيها الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية عن اعتذراها للمسافرين الكرام عما حصل، تؤكد استمرارها وحرصها على تقديم أفضل الخدمات للمسافرين. كما تهيب بالمواطنين عدم الانجرار وراء التشويش والتضليل الإعلامي والشائعات، التي تقف وراءها جهات مغرضة لا تريد الاستقرار للعمل المؤسساتي، وبسبب تضررها من الإصلاحات الإدارية في مطار بغداد الدولي".