2024-06-26 01:30:06 - المصدر: منصة إيشان

إيشان – متابعة في تصريح مثير، قال الناطق باسم حركة النجباء حسين الموسوي، إن “ميدان المقاومة الحالي هو حكر على حركة النجباء وكتائب حزب الله”. وأضاف في حديثه لبرنامج “من جهةٍ رابعة”، الذي تقدمه الزميلة منى سامي، أن “هناك فصائل عراقية تساند عمل المقاومة ومنها كتائب سيد الشهداء، التي تساند وتدعم ميدان المقاومة الإسلامية”. وتابع […]

ظهرت المقالة النجباء: العصائب خارج ميدان المقاومة.. صار حكراً لنا وللكتائب فقط أولاً على ايشان.