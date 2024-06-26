الأرجنتين أول المتأهلين لدور الثمانية في الكوبا

2024-06-26 09:00:09 - المصدر: شفق نيوز

‎شفق نيوز/ تأهل منتخب الأرجنتين لدور الثمانية في بطولة كوبا أميركا 2024 المقامة في الولايات المتحدة، كأول منتخب في النسخة الحالية.

‎وحقق منتخب الأرجنتين فوزا ثمينا 1- صفر على منتخب تشيلي، فجر الأربعاء، في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للبطولة، التي شهدت أيضا فوز كندا 1-صفر على بيرو.

‎وارتفع رصيد منتخب الأرجنتين، الذي تغلب 2- صفر على كندا في المباراة الافتتاحية للمسابقة، إلى 6 نقاط في الصدارة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه المنتخب الكندي، بينما جاء المنتخبان البيروفي والتشيلي في المركزين الثالث والرابع على الترتيب بنقطة واحدة، بعدما سبق أن تعادلا بدون أهداف في الجولة الأولى للمجموعة.