ميسي يكشف سر تأثر مستواه في مباراة الأرجنتين وتشيلي

2024-06-26 09:12:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

أثار ليونيل ميسي قلق جمهوره بعدما كشف عن معاناته من إصابة أثرت على مستواه في مواجهة تشيلي، خلال المباراة التي جمعتهما، فجر اليوم الأربعاء، في بطولة كوبا أمريكا 2024.

وحقق منتخب الأرجنتين فوزًا قاتلًا على نظيره تشيلي، بهدف دون رد في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كوبا أمريكا.

ووفقا لما ذكرته تقارير إعلامية أرجنتينية، فمن المقرر أن يخضع ميسي لفحوصات طبية، في منتخب الأرجنتين بعد معاناته من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية للساق اليمنى، والتي منعته من اللعب بكامل لياقته خلال الفوز الصعب على تشيلي.

وقال ميسي للصحفين عقب المباراة: "لا أعلم حجم إصابتي، إنها تضايقني قليلًا، لكنني تمكنت من إنهاء المباراة، آمل ألا يكون الأمر خطيرًا، لقد كان من الصعب علي التحرك بحرية بسبب بعض الانزعاجات".