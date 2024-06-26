بيكفورد يدخل تاريخ إنكلترا برقم فريد

2024-06-26 09:12:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

حافظ الحارس الإنكليزي جوردان بيكفورد على نظافة شباكه مجددا خلال مواجهة سلوفينيا، في ختام منافسات دور مجموعات بطولة يورو 2024.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين، لتتأهل إنكلترا إلى دور الـ16 في صدارة المجموعة الثالثة.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن بيكفورد أصبح أكثر حارس إنكليزي يحافظ على نظافة شباكه على مدار التاريخ في البطولات الكبرى.

ووصل بيكفورد إلى 8 مباريات بشباك نظيفة خلال 11 مباراة في نسخ اليورو المختلفة.

هذا إلى جانب 4 مباريات بشباك نظيفة في كأس العالم، و5 في دوري الأمم الأوروبية.

وفي النسخة الحالية من اليورو، اهتزت شباك حارس إنكلترا بهدف وحيد خلال التعادل مع الدنمارك 1-1.