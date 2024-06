2024-06-26 09:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: أعلنت شركة جوجل عزمها إطلاق سلسلة هواتفها الذكية الجديدة بكسل 9 في حدث خاص سيُعقد في شهر أغسطس المقبل. ويخالف هذا الإعلان نهج الشركة المعتاد، إذ كانت تكشف عادةً عن سلسلة بكسل الجديدة في شهر أكتوبر من كل عام. وأرسلت جوجل دعوات رسمية إلى وسائل الإعلام المختلفة من أجل...

