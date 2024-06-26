رسالة من المرجع السيستاني إلى أهالي الناصرية بعد وفاة "الخضري"

2024-06-26 09:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

نعى المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الاربعاء (26 حزيران 2024) الوكيل الشيخ محمد حسن الخضري (أبو عفاف).

وقال في برقية تعزية موجهة الى أهالي محافظة الناصرية، وتلقتها "بغداد اليوم"، تلقينا بمزيد من الحزن والاسى نبأ وفاة العلامة الجليل الشيخ محمد حسن عليوي الخضري الذي قضى عمره المبارك في ترويج الدين الحنيف ورعاية المؤمنين فجزاه الله خير جزاء المحسنين".

ادناه نص برقية التعزية:-







