عمليات بغداد تعلن رفع الكتل الكونكريتية داخل الحدائق العامة في جانب الكرخ

2024-06-26 09:48:01 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، رفع الكتل الكونكريتية داخل الحدائق العامة في جانب الكرخ.

وذكر إعلام القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الجهد الهندسي في عمليات بغداد رفع الكتل الكونكريتية من داخل الحدائق العامة في منطقة حي العامل بجانب الكرخ".

وأضف أن "ذلك جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وضمن الخطط المرسومة من قبل قيادة عمليات بغداد، وبهدف المحافظة على الحدائق والمساحات الخضراء كونها تعد متنفساً للمواطن البغدادي".