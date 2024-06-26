2024-06-26 09:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة غداً.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الطقس ليوم غد الخميس سيكون صحواً مع تصاعد غبار خفيف، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية".

وأضاف ان "الطقس ليوم الجمعة سيكون صحواً ،ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية ،وترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى".

وأشار إلى أن "السبت المقبل، سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة على العموم ستكون مقاربة لليوم السابق".

وأوضح أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الأحد المقبل، سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة على العموم ترتفع قليلاً ".