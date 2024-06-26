أسعار بعض الخضروات والفواكه في أسواق الناصرية
2024-06-26 10:08:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
شبكة اخبار الناصرية
الـــــــــــخـــــــضــــــــــــــــــروات : طماطم 1000 بطاطا 1000 خيار 1500 باذنجان 1000 بصل اصفر 1000 بصل أبيض 1000 شجر 1500 جزر برتقالي 1000 خس 1000 لهانة حمراء 1500 لهانة بيضاء 1500 فلفل بارد عراقي 2000 ثوم وزن 5000 باميا 5000 فطر علبه 2500 فاصوليا خضراء 2500 قرنابيط 1500 ——————————————— الــــــــــفـــــواكــــــــــــــة : ليمون اصفر...
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