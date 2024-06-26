2024-06-26 10:18:07 - المصدر: منصة إيشان

ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن جوليان أسانج مؤسس موقع “ويكيليكس” انفجر بالبكاء بعد سماعه النطق بحكم الإفراج عنه في قاعة المحكمة. وأشارت الصحيفة إلى أن القاضية أتبعت هذا القرار بتهنئة أسانج بمناسبة عيد ميلاده المقبل، والذي سيحييه خارج السجن لأول مرة بعد 5 سنوات قضاها في السجن المشدد في بريطانيا. وبذلك يُنهي أسانج 14 عاما […]

ظهرت المقالة مؤسس “ويكيليكس” ينفجر بالبكاء عند النطق بحكم الإفراج عنه أولاً على ايشان.