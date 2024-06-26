منتخبنا الشبابي يستهل مشاركته في بطولة الديار العربية بلقاء الأردن

2024-06-26 10:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

يفتتح المنتخب الوطني للشباب تحت سن 20 عاماً لكرة القدم مشواره في بطولة الديار العربية غرب آسيا للشباب السعودية 2024، بمواجهة نظيره الأردني، عند الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب نادي عكاظ بمدينة الطائف، في المملكة العربية السعودية، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

ويبحث ليوث الرافدين عن بداية قوية عبر تحقيق فوز أول يضعه في خانة أبرز المنافسين على حصد بطاقة التأهل عن المجموعة للدور نصف النهائي.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب حيدر جبار الى استغلال هذه المشاركة لرفع جاهزية اللاعبين قبل المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا "دون 20 عاماً"، التي تقام شهر أيلول المقبل في تايلاند .

وستكون جماهيرنا وعشاق منتخباتنا الوطنية على موعد مع متابعة لقاء اليوم وبقية مواجهات البطولة على شاشة العراقية الرياضية، التي أفردت مساحة واسعة وتغطية مميزة واستثنائية بمحلليها وضيوفها.