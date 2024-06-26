اختتام الورشة التطويرية لمدربي كرة القدم من منتسبي وزارة الداخلية

2024-06-26 10:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

اختتمت في العاصمة بغداد الورشة التدريبية التطويرية لمدربي كرة القدم من منتسبي وزارة الداخلية في مختلف مفاصلها ومن جميع المحافظات، التي أقامها اتحاد الشرطة الرياضي، بدعم ومتابعة مباشرة من رئيس الاتحاد الفريق الحقوقي مهدي الفكيكي.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" هذه الورشة تعد الأولى من نوعها على مستوى ورش العمل التدريبية الرياضية في الوزارة ، حيث حاضر فيها طوال أيام إقامتها المحاضر الآسيوي (سعد حافظ) ويساعده المدرب واللاعب الدولي السابق (مصطفى كريم)".

وأضاف أن" الورشة استمرت لثلاثة أيام، وتضمنت محاضرات في الجوانب النظرية والعملية، وقد بدأت في يومها الأول بمحاضرة نظرية عن أهم الجوانب الفنية المتعلقة بعمل مدربي كرة القدم، والتي تواكب التطور والحداثة في علم التدريب، ثم أعقبتها في اليوم الثاني إقامة محاضرة عملية ميدانية داخل الملعب لتطبيق عدد من الخطط التدريبية وحسب المنهاج المعد مسبقاً، واستكملت الورشة في يومها الثالث بمحاضرة نظرية جرى فيها التطرق للمزيد من الأمور والخطط، والتعامل النفسي مع اللاعبين، والطرق المثلى لإدارة المباريات من قبل المدربين".