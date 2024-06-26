قائد عمليات بغداد يعلن عن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بعيد الغدير الأغر

2024-06-26 11:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد خليفة التميمي، اليوم الأربعاء، عن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بعيد الغدير الأغر.

وذكر التميمي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الخطة الأمنية الخاصة التي أعدتها القيادة لتأمين الحماية للأماكن المقدسة ودور العبادة والأماكن العامة والخاصة خلال أيام عيد الغدير الأغر وما يتخللها من احتفالات جماهيرية، نجحت من دون تسجيل أي حادث يذكر".

وأضاف أن" الخطة لاقت تعاوناً وترحيباً كبيراً من قبل المواطنين في ما يخص الإجراءات المتخذة وبمشاركة القطعات الأمنية، لتوفير أجواء آمنة مستقرة للقيام بشتى الفعاليات والنشاطات".