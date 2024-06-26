2024-06-26 11:00:07 - المصدر: منصة إيشان

أكد المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان، الأربعاء، إلقاء القبض على 38 ألف تاجر وحائز مخدرات في العراق خلال السنوات الثلاث الماضية. وقال رئيس المركز في العراق، فاضل الغراوي، في بيان انه “بموجب القرار 42/112 المؤرخ 7 كانون الأول / ديسمبر 1987، قررت الجمعية العامة الاحتفال بيوم 26 حزيران / يونيه يوما دوليا لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار […]

ظهرت المقالة مركز حقوقي: نسبة التعاطي في مناطق العراق الفقيرة لامست الـ17 بالمئة أولاً على ايشان.