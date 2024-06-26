اجتماع وزاري لتحديد آلية ضريبية للمنتجات النفطية

2024-06-26 11:06:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

ترأس وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الاربعاء، اجتماعاً وزاري لتحديد آلية الضريبة للمنتجات النفطية.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اليوم اجتماعا مشتركا بين الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية، في وزارة النفط، والهيأة العامة للضرائب في وزارة المالية، فيما حضر الاجتماع مدير عام توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب ومعاون مدير عام الهيأة العامة للضرائب هيام محمد علي، وعدد من رؤساء الاقسام في الدائرتين".

واشار وزير التخطيط الى ان "هذا الاجتماع، جاء بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، لايجاد الية ضريبية مناسبة، للمنتجات النفطية، في ضوء نسب الدعم التي تقدمها وزارة النفط، للمعامل والمصانع، ومنها معامل الطابوق والجص والاسفلت والاصباغ".

واكد على "اهمية دعم المنتج الوطني وان الحكومة ملتزمة بهذا الدعم من اجل سد الحاجة المحلية وخفض معدلات الاستيراد عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال وضع اليات تتلائم بين حجم الدعم المقدم من الحكومة، وبين المخرجات الانتاجية للمعامل، وبين حاجة السوق".

وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول كميات وانواع المنتجات النفطية، المقدّمة للمعامل والمصانع، والمخرجات الانتاجية لتلك المعامل، والاليات الضريبية المفروضة عليها.