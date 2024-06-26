دوري نجوم العراق.. خمس مواجهات اليوم بانطلاق الجولة الـ 35

2024-06-26 11:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تشهد ملاعب محافظات بغداد واربيل وواسط، اليوم الاربعاء (26 حزيران 2024)، اقامة خمس مباريات لحساب الجولة الـ 35 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وفي المباراة الاولى يستضيف فريق القاسم ضيفه فريق نفط الوسط ، على ملعب الكوت عند الساعة الخامسة عصرا .

كما يستضيف فريق الزوراء على ملعبه، فريق الحدود في الساعة السادسة عصراً .

فيما يستضيف فريق اربيل على ملعب فرانسوا حريري فريق النجف عند الساعة السابعة والنصف مساءً، بينما يستضيف ملعب الشعب الدولي بنفس التوقيت مباراة فريقي نادي امانة بغداد وضيفه نادي القوة الجوية .

ويختتم فريقا نادي الكهرباء وضيفه الطلبة مباريات اليوم، في لقاء يقام على ملعب الزوراء عند الساعة التاسعة مساءً .



